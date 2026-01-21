Вперше команду річної експедиції на станцію «Академік Вернадський» очолить жінка — метеорологиня Анжеліка Ганчук. Вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Інше ТВ.

Раніше Анжеліка вже працювала на станції як метеорологиня – у 2022–2023 роках вчена брала участь у 27-й УАЕ. В Антарктиці проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.

Загалом же вона має 10-літній стаж роботи у сфері метеорології та кліматології, а також досвід управління колективом в Україні. Пройшла шлях від синоптикині до керівниці сектору Українського гідрометеорологічного центру ДСНС.

Нині здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації. Це часто робиться в дуже стислі терміни і в складних умовах, тож потребує гарної стресостійкості, що цінно для роботи в умовах Антарктики.

«В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона — командний гравець. Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на метеонапрямі, а й очолити експедицію», — відзначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Він також наголосив, що з 2018 року в українській антарктичній програмі відбувся справжній гендерний прорив – від негласної майже 20-літньої заборони на участь жінок в експедиціях до першої бейскомандерки. Загалом же з 2018-го й дотепер в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних — 11.

Незабаром буде завершено формування основного складу 31-ї експедиції. Після його затвердження НАНЦ неодмінно представить всю команду.

Довідково:

Анжеліка Ганчук народилася 1994 року. Здобула ступені бакалавра та магістра з відзнакою за напрямом метеорології та кліматології КНУ імені Тараса Шевченка.

2016 року почала працювати синоптиком у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України. Займалася оперативним прогнозуванням погоди, аналізом даних, моніторингом небезпечних і стихійних метеорологічних явищ та підготовкою офіційних попереджень. Кілька років також паралельно працювала у відділі взаємодії з медіа та вела прогноз погоди на телеканалі «Київ».

Після повернення з Антарктики очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ. Сьогодні займається впровадженням сучасних чисельних моделей прогнозування погоди й небезпечних явищ, адаптацією прогнозних методик до національних умов та інтеграцією супутникових даних у щоденну операційну практику.

З 2025 року також залучена до освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка.

Важливою частиною її діяльності є міжнародна співпраця. Бере участь у програмах EUMETSAT та Baltic+, де виступає представником і тренером від України, а також проходила навчання і стажування більш ніж у десяти країнах світу.

У Фінляндії здобула статус Master Trainer у системі метеорологічного прогнозування SmartMet та пройшла навчання з роботи з автоматизованими метеорологічними станціями Vaisala.

Окремий напрям — співпраця з британським Met Office у впровадженні однієї з провідних у світі платформ для візуалізації метеорологічних даних, яка використовується для телевізійного мовлення та медіапродуктів УкрГМЦ.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні 2025 року МОН оголосило про набір учасників до 31-ї Української антарктичної експедиції