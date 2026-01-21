Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття схеми розкрадання грошей, призначених для виплат за «зеленим» тарифом, на якій заробляли комерційні енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про підозру повідомили 9 особам. Серед них – ексзаступник Керівника Офісу Президента України та колишній член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними слідства, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення рф та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Слідство встановило, що у звітності зазначалися завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

У межах міжнародної правової допомоги детективи НАБУ за сприяння правоохоронних органів Німеччини та Австрії провели обшуки за місцями проживання окремих фігурантів.



Загальна сума збитків – 141,3 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину та коло причетних осіб.

Слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.