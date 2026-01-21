Пентагон планує скоротити свою участь в елементах структури сил НАТО та низці консультативних груп альянсу, що є черговою ознакою прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити військову присутність США в Європі. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на кількох неназваних посадовців, обізнаних із цими планами, інформує УНН.

За словами джерел видання, це рішення торкнеться близько 200 військовослужбовців і зменшить участь США в діяльності майже 30 організацій НАТО, включаючи центри передового досвіду, які займаються підготовкою сил Альянсу в різних сферах ведення війни

Замість одномоментного виходу Пентагон має намір просто не замінювати персонал після завершення їхніх відряджень – таким чином процес може тривати роками – цитує видання одного зі своїх співбесідників.

Вказується, що серед консультативних груп, які зіткнуться зі скороченнями, є ті, що займаються енергетичною безпекою Альянсу та операціями на морі.

“Пентагон також скоротить свою участь в офіційних структурах НАТО, пов’язаних зі спеціальними операціями та розвідкою. … Деякі з цих функцій США буде перерозподілено всередині Альянсу, що обмежить масштаб наслідків”, – йдеться у статті.