За доказовою базою Служби безпеки України реальний термін ув’язнення отримав російський інформатор, якого у лютому 2025 року затримали за коригування ворожого вогню в Миколаєві.

Про це повідомляє УСБУ в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник намагався виявити місця базування особового складу Сил оборони України в обласному центрі.

За даними кіберфахівців СБУ, фігурант перебував на постійному зв’язку з ворожим агентом Сергієм Лебедєвим (псевдонім «Лохматий»), який переховується у тимчасово окупованому Донецьку та одночасно співпрацює з фсб і воєнною розвідкою рф.

Задокументовано, що інформатор передавав розвіддані своєму куратору у вигляді позначок на онлайн-картах та текстових повідомлень.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його протиправну діяльність та затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Превентивно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ у зонах ворожої розвідактивності.

За матеріалами СБУ суд визнав фігуранта винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством зловмиснику призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

