ВАКС частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти на рахунку Юлії Тимошенко, утім арештував майно чоловіка та наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Адвокат Тимошенко Готін заявив, що сторона захисту з рішенням не згодна, тому буде його оскаржувати. Відомо, що Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Зазначимо, що Тимошенко сьогодні в суді була вже без маски, хоча вчора стверджувала, що дуже хвора і з температурою 40. Це викликало багато злої іронії у соцмережах – прогнозували, що скоро буде і візок.

Але і без цього Юлія Тимошенко максимально використовує суд задля підняття власного рейтингу.