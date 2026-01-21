Служба безпеки України відмовилась доставляти Ігоря Коломойського на засідання ТСК Верховної Ради 21 січня в приміщення Київської міської ради через загрозу його життю з боку невідомих осіб.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Нардеп прикріпив офіційну відповідь СБУ щодо підготовки замаху на життя Коломойського.

Згідно листа СБУ, Коломойського мали доставити 21 січня у приміщення Київської міської ради для надання показів на засідання ТСК ВРУ щодо розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та антикорупційного законодавства.

Однак, Відділ забезпечення досудового слідства СБУ надав відповідь, що доставка Коломойського на засідання ТСК неможлива, оскільки невідомі планують вчинити замах на життя бізнесмена під час доставки до приміщення КМР.

Відтак, СБУ відмовилась доставляти Коломойського на засідання ТСК.