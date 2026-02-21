З 1 березня 2026 року у Миколаєві розпочинається реалізація проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V», який впроваджує БФ «Карітас Миколаїв УГКЦ» у співпраці з УВКБ ООН. Про це повідомляють у департаменті праці та соціального захисту населення.

Ініціатива передбачає покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб шляхом підвищення енергоефективності та безпеки осель, зокрема заміну вікон і дверей, модернізацію інженерних мереж, адаптацію житла для людей з обмеженою мобільністю та необхідні ремонтні роботи.

Участь у проєкті можуть взяти ВПО, зареєстровані у Миколаєві, з низьким рівнем доходу. Перевага надаватиметься одиноким літнім людям, багатодітним і неповним сім’ям, особам з інвалідністю, родинам із маленькими дітьми та тим, хто втратив джерело доходу.

Зустріч із детальними роз’ясненнями відбудеться 4 березня о 15:00 у Будинку вчителя.

Попередній запис:

Інгульський р-н: (0512) 58 61 17; 0991382500;

Центральний р-н: 0968278768;

Заводський р-н: (0512) 40 94 66; (0512) 40 91 27; 0506344207; 0505805622.

Корабельний р-н: (0512) 60 09 05; 0937574789.

Номер телефону БФ «Карітас Миколаїв УГКЦ»: 0994234948.

