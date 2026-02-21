Про це він сказав на засіданні Енергетичного штабу.

Він повідомив, що робота з ліквідації наслідків російських атак триває безперервно — 24/7.

-Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів.

У Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад. Окремо обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях — там викликів найбільше.

Робота з партнерами щодо поставок обладнання іде в щоденному режимі. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України. Також наші інженери й технічні фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну, – повідомив міністр енергетики.