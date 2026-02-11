Верховна Рада України прийняла Закон, що врегульовує питання обов’язкової евакуації населення, зокрема можливої примусової евакуації дітей, які перебувають на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій, пише ЛБ.

Згідно цього закону, обов’язкова евакуація проводитиметься з територій, визначених Урядом в установленому порядку. Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації прийматиметься за пропозицією військового командування обласними адміністраціями.

При цьому обов’язкова евакуація може бути як загальною, так і частковою — для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження життя або здоров’я, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших категорій населення.

Однією з основних цілей Закону є захист життя та здоров’я дітей у разі загрози їхній безпеці. Йдеться, зокрема, про врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.

Евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів для проживання.