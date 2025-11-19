Офіс Генерального прокурора спільно зі СБУ повідомив про підозру військовому зс рф, який організував примусове вивезення 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи з окупованої Миколаївщини до росії.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Під час окупації Новопетрівки у школі залишалися 15 дітей: сироти, позбавлені батьківського піклування та діти у складних життєвих обставинах. Вони були під опікою директорки та її чоловіка, які намагалися забезпечити їм безпеку.

Російські військові регулярно приходили до школи, перевіряли приміщення й рахували дітей. Коли дізналися про намір директорки евакуювати їх на підконтрольну Україні територію, підозрюваний зі своїми підлеглими погрожував зброєю, допитав її та встановив у школі варту. Наступного дня він наказав силоміць вивезти дітей разом із директоркою та її чоловіком до Степанівки на Херсонщині, де їх утримували близько трьох місяців.

У жовтні 2022 року дітей перемістили далі: човном через Дніпро до Олешок, автобусом до Армянська, потім потягом до Анапи. У росії їх розмістили в дитячому закладі, змушували співати гімн рф, брати участь у пропаганді, забороняли говорити українською. Дітей постійно тиснули психологічно та нав’язували проросійські погляди.

Слідство встановило, що жодних реальних підстав для «евакуації» не було — у школі були запаси продуктів, медикаментів та укриття, бойові дії поруч не велися.

Організатором злочину виявився військовослужбовець військової частини №42091 2-го десантно-штурмового батальйону 108-го полку 7-ї дшд 58-ї армії рф. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Раніше до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо трьох осіб за цим епізодом — одного військового рф і двох колаборантів. Докази підтверджують: саме нині підозрюваний координував і керував усім процесом незаконного переміщення дітей.

Завдяки роботі українських правоохоронців, волонтерів та міжнародних партнерів усіх 15 дітей повернуто додому в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні 2024 року в Україну вдалось повернути 5 дітей-сиріт з Новопетрівського інтернату Миколаївської області, яких викрали і депортували росіяни (ВІДЕО), наприкінці жовтня 2025 року в Україну повернули ще 8 дітей, викрадених росіянами з Новопетрівського інтернату на Миколаївщині (ФОТО)