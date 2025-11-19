У ході відпрацювання оперативної інформації щодо можливого зберігання та користування забороненими предметами одним із засуджених співробітники установи виконання покарань та слідчі Вознесенського райуправління поліції провели обшук у житловій секції колонії.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили на спальному місці 32-річного чоловіка, який відбуває покарання за вчинення майнових злочинів, мобільний телефон – предмет, заборонений до зберігання засудженими.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, щоб уникнути відповідальності та зберегти засіб зв’язку, фігурант пропонував одному із працівників установи хабар у сумі 12 тисяч гривень.

Нині слідчі за процесуального керівництва Вознесенської окружної та Миколаївської обласної прокуратури повідомили 32-річному засудженому про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду, за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої службового становища. Фігуранту загрожує ще до чотирьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють канали надходження забороненого предмету до колонії.

Триває досудове розслідування.

