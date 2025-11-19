«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на четвер, 20 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 05:30 – 10:30; 14:00 – 21:00;

1.2 – 03:30 – 10:30; 14:00 – 20:30;

2.1 – 03:30 – 07:00; 10:30 – 17:30; 21:00 – 00:00;

2.2 – 03:30 – 07:00; 10:30 – 17:30; 21:00 – 00:00;

3.1 – 03:30 – 10:30; 14:00 – 20:30;

3.2 – 05:30 – 10:30; 14:00 – 21:00;

4.1 – 00:00 – 03:30; 07:00 – 14:00; 21:00 – 00:00;

4.2 – 00:00 – 03:30; 07:00 – 14:00; 17:30 – 21:00;

5.1 – 00:00 – 03:30; 10:30 – 17:30; 21:00 – 00:00;

5.2 – 07:00 – 14:00; 17:30 – 00:00;

6.1 – 00:00 – 07:00; 10:30 – 17:30;

6.2 – 00:00 – 03:30; 07:30 – 14:00; 17:30 – 21:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/