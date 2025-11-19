За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 19 листопада вже внесли 51 мільйон гривень застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом.

Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода). Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що заставу внесли дві фізичні особи – по 30 000 гривень та 21 600 гривень відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.

Напередодні Вищий антикорупційний суд взяв ексміністра під варту на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51 мільйон 600 гривень. Суддя стверджував, що таким чином частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Під час засідання ексвіцепрем’єр назвав підозру проти нього «пустою». Він висловив готовність допомагати слідству, але не в справі «Енергоатому», тому що вона нібито «не має до нього відношення». Також Чернишов заявив, що нібито немає доказів про передачу йому коштів, отриманих незаконним шляхом.

Прокурор натомість наполягає на тому, що зафіксовані три факти отримання значних сум Чернишовим і його дружиною, та апелює до плівок НАБУ.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в Енергоатомі. Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним. Сам Чернишов свою провину заперечує.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

У червні повідомили про підозру Чернишову також у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.