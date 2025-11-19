Як повідомляло Інше ТВ, 17 листопада Місія МВФ почала роботу в Україні.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм.

Про що йшла мова, вона поінформувала на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

За словами Юлії Свириденко, місія працює цього тижня в Києві разом з командою Уряду та НБУ над новою Програмою розширеного фінансування на період 2026-2029, яка необхідна для підтиримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення.

«Повідомили про план дій Уряду для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом» та початок аудиту компанії. Водночас в плановому режимі проводимо конкурси в усіх ключових державних підприємств сфери енергетики.

Обговорили проєкт Державного бюджету-2026, внесений до Верховної Ради, і ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової Програми. Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня.

Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року», – сказала вона і подякувала команді МВФ за надійну співпрацю та підтримку.