Зараз у Тернополі продовжують працювати всі служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто Пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку.

Про це поінформував Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«На жаль, цієї ночі люди в Тернополі найбільше постраждали від російської агресії, цієї масованої атаки. Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою. Серед них троє дітей. Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки», – каже Президент.

Володимир Зеленський нагадує: Росія ніколи не зупиниться сама.

«Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити. Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир», – зазначив він.

Як повідомляло Інше ТВ, в Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – рф.