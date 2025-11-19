За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури раніше судимого жителя Миколаєва засуджено за виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду прокурори довели, що упродовж липня–листопада 2024 року обвинувачений поширював проросійські матеріали та публічно коментував їх у месенджері Telegram, виправдовуючи військові дії рф проти нашої держави.

Зокрема, він відкрито закликав російських військових до захоплення південних регіонів нашої держави, підтримував окупаційну політику рф та висловлював ідеологічні погляди, спрямовані на виправдання збройної агресії проти України.

У суді чоловік визнав свою вину частково.

Досудове розслідування здійснювалося Службою безпеки України в Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині жінка через соцмережі виправдовувала збройну агресію рф, їй загрожує до 8 років ув’язнення