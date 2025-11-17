Місія Міжнародного валютного фонду (МФВ) розпочала роботу в Україні.

Як розповіла постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, місія на чолі з Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF).

“Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання”, – заявила Тофано.