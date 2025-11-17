Офіс доброчесності НАЗК та ГО «Антикорупційний штаб» за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Данії розпочинають новий проєкт із розбудови доброчесності у вищій освіті.

Ми допоможемо вишам впроваджувати Методичні рекомендації щодо трансформації освітнього середовища в ЗВО на засадах доброчесності, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомили в Антикорупційному штабі.

-Наша команда за результатами конкурсу відібрала 5 університетів, разом із якими ми працюватимемо над упровадженням Методичних рекомендацій у 2025-2026 навчальному році, забезпечуючи підтримку та обмін досвідом:

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка Тернопільський національний медичний університет Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Полтавський державний аграрний університет Державний університет «Житомирська політехніка»

Що чекає на пілотні університети?

студенти, викладачі та адміністрації вишів пройдуть самооцінювання, наскільки вони готові до впровадження внутрішніх політик доброчесності

побачать, які є проблеми та точки росту в антикорупційних політиках університетів

отримають покроковий план дій для реалізації рекомендацій, які є обов’язковими

візьмуть участь в дослідженні щодо корупції в своїх ЗВО

дізнаються, як зробити свої виші більш прозорими та доброчесними

візьмуть участь в інтерактивних просвітницьких заходах, зустрінуться з лідерами думок у напрямку доброчесності

Довідково. Міністерство освіти та науки України 17 квітня 2025 року затвердило Методичні рекомендації щодо застосування інструментів та механізмів для трансформації різних сфер функціонування закладів вищої освіти на засадах прозорості та доброчесності, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції. Відповідний наказ № 576 оприлюднений на сайті Міністерства. Документ містить практичні кроки та поради для розбудови доброчесності ЗВО: на рівні управління, освітнього процесу, внутрішніх політик та адміністративно-господарських питань. Розробка Методичних рекомендацій передбачена Державною антикорупційною стратегією на 2023-2025 роки.

Проєкт «Антикорупція та доброчесність: трансформація середовища ЗВО» реалізує Офіс доброчесності НАЗК у партнерстві з ГО «Антикорупційний штаб» за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Данії.