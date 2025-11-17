Як повідомляло Інше ТВ, у червні цього року Миколаїв оголосив конкурс для архітекторів на проектну пропозицію з реставрації ДОФ.

Сьогодні, 17 листопада, в Департаменті архітектури та містобудування ММР поінформували про завершення конкурсу і назвали його переможців, передає Інше ТВ.

Згідно інформації Департаменту, впродовж 13-14 листопада тривало засідання журі архітектурного конкурсу, до якого увійшли данські архітектори Педер Бальцер Нільсен, Ніколайн Стеіно та польський архітектор Хуберт Траммер.

За результатами були визначені проєкти, що посіли премійовані місця:

І місце – авторський колектив: Сергій Ільченко (м. Харків), Ольга Грігорова (м. Харків), Ірина Бакликова (м. Лебедин, Сумська область)

Проєктна пропозиція спрямована на реконфігурацію просторової організації комплексу та переосмислення його ролі в міській структурі. Основною ідеєю є формування відкритого, доступного й життєздатного простору, де історична будівля знову стає осередком міських активностей.

Переорієнтація головного входу на вісь скверу «Університетський» підкреслює нову комунікаційну логіку та реакцію на громадські ініціативи, що останніми роками зосереджувались переважно на відкритих ділянках комплексу. Важливим завданням є посилення просторового зв’язку з Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського — спільнотою, яка потенційно стає рушієм культурних і освітніх процесів у відновленому комплексі.

Оскільки портик головного фасаду та металева огорожа з боку вул. Артилерійської є предметами охорони, виникає конфлікт між вимогами безбар’єрності та збереженням автентичності. Проєкт пропонує організувати безбар’єрний доступ з боку дворової частини, що дозволяє інтегрувати пандуси без втручання у цінні архітектурні елементи. Паркування відвідувачів передбачене з боку вул. Лагерне поле, з урахуванням зручного заїзду та мінімізації візуального впливу на історичне середовище.

ІІ місце – Андрій Штендера (м. Львів)

Проєкт реставрації та пристосування комплексу Офіцерського зібрання у місті Миколаєві розглядає пам’ятку архітектури національного значення, як багатошаровий простір — місце перетину історії, міської пам’яті та сучасності. Будівля, зведена за розпорядженням адмірала О. С. Грейга, є одним із найраніших і найвиразніших зразків класицизму на Півдні України. Її архітектура поєднує простоту й урочистість, притаманні тогочасним військовим ансамблям, і водночас містить риси публічного дому — місця зустрічей, концертів, балів, громадських подій. Протягом двох століть комплекс пережив декілька етапів перетворень — пожежі, перебудови, тимчасові добудови, втрату зв’язків з флігелями. У ХХ столітті навколо нього з’явилися гаражі та господарські споруди, що поступово розірвали зв’язок між архітектурою та відкритим простором. Сьогодні проєкт має на меті не лише реставрацію фізичної оболонки, а й повернення культурної ролі будівлі — створення простору, який одночасно шанує минуле та відповідає потребам сучасного міста. Головна ідея — перетворення комплексу на відкритий культурно-науковий центр, що поєднує дослідження, освіту та мистецтво, а сама пам’ятка стає осередком публічного життя, відкритим до взаємодії з містом.

Архітектурна стратегія ґрунтується на трьох взаємопов’язаних напрямках: Реставрація — відновлення автентичних форм, декоративних елементів і матеріалів відповідно до архівних джерел та натурних досліджень. Пристосування — інтеграція нових функцій, технологій і систем комфорту без порушення історичної структури. Осмислення контексту — створення відкритої платформи, де минуле й сучасність співіснують у спільному культурному полі. Таким чином, проєкт не прагне “заморозити” історію, а навпаки — оживити її через актуальні сценарії використання, підкреслити потенціал простору для майбутніх поколінь.

ІІІ місце – авторський колектив: Катерина Прокоф’єва та Сергій Адаменко (м. Суми)

Представлений проєкт пропонує концептуальне бачення мультифункціонального культурного центру, створеного на основі історичної будівлі Офіцерського зібрання в центрі Миколаєва.

Метою є не лише реставрація пам’ятки архітектури національного значення, а й пристосування її до нових соціальних, культурних і наукових функцій, щоб вона набула нового змісту та значення в сучасному міському контексті.

Проєкт орієнтований на майбутнє міста, його духовне відродження та інтеграцію історії у сучасне життя. Створення сучасного культурного центру розглядається як важлива інвестиція в культуру, освіту та громадське життя.

Він покликаний стати платформою для комунікації між різними спільнотами, генератором ідей і майданчиком для самоідентифікації міста.

Розвиток культури відкритості є основною філософією цього проєкту.

Це означає доступність — фізичну, соціальну та інтелектуальну. Простір має бути відкритим не лише архітектурно, а й ідейно: кожен мешканець міста повинен відчути, що культурний центр — це місце для нього, незалежно від віку, професії чи рівня залученості до мистецтва.

У основі проєкту — ідея «третього місця» за концепцією американського урбаніста Рея Ольденбурга.

«Третє місце» — це простір між домом і роботою, де люди проводять час добровільно, спілкуються, діляться думками, отримують нові враження та соціальний досвід.

Такі місця — кав’ярні, бібліотеки, музеї, культурні центри — формують соціальну тканину міста, створюють довіру, відкритість і горизонтальні зв’язки.

Майбутній культурний центр у Миколаєві повинен виконувати саме цю функцію — стати «якорем» суспільного життя, місцем постійного діалогу, натхнення, обміну знаннями та творчості.

Він має поєднати культурну, освітню, наукову та соціальну складові, створюючи середовище, у якому кожен відвідувач може знайти для себе зміст і сенс.

Також членами журі присуджено заохочувальні премії:

Мар’яні Косогоровій з міста Миколаєва

авторському колективу «Heritage Future Lab» з міста Львів (Назар Ратушинський, Ілля Литвинчук, Аліна Прохоренкова, Анастасія Кулявець, Рената Веремчук, Анастасія Голосна, Ірина Сварчевська та Софія Голосна.

Члени журі надали рекомендації переможному проєкту щодо коригування в частині розміщення відкритої автостоянки на території Офіцерського зібрання, зокрема її винесення за межі території та розміщення вздовж вул. Лагерне Поле.

Другому премійованому проєкту членами журі було рекомендовано переглянути рішення щодо прибудованого відкритого амфітеатру, розташованого на підземному рівні. Це рішення є достатньо цікавим, проте виникли питання щодо доцільності його розміщення при наявності на території та всередині будівлі 6 майданчиків для проведення заходів, а також питання щодо можливості його розміщення без завдання ушкоджень конструкціям пам’ятки архітектури.

Виставка конкурсних проєктів триватиме з 18 листопада до 5 грудня в Будинку Офіцерів Флоту (Офіцерське зібрання) за адресою вул. Артилерійська, 7, тож миколаївці мають можливість самостійно поглянути на кожен проєкт.