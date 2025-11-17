У Польщі на лінії Варшава—Люблін знову виявили підозрілий пристрій. Перед станцією Пулави Азоти помітили металеву накладку, прикручену болтами до рейки. А за кілька десятків метрів — смартфон, закріплений біля шпали дротами.

Про це повідомляє Nexta з посиланням на акаунт Dyspozytura Trakcji, який відстежує інциденти на залізниці.

Це вже третя подія на тій же лінії. Увечері в неділю поруч зі станцією Пулави також пошкодили контактну мережу: швидкісний поїзд довелося екстрено зупиняти, у локомотива зламаний струмоприймач, у вагоні вибило три вікна.

