«Укрзалізниця» уклала угоду про придбання 55 електровозів у французької компанії Alstom.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції у Парижі.

«Сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. І це угода між нашою українською залізницею та французькою Alstom. Ми всіх вітаємо», – розповів Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон теж вітає підписання контракту між французьким концерном Alstom та українською “Укрзалізницею” на суму 475 мільйонів євро за 55 електровозів в Україну.

“Я також вітаю підписання між Alstom та Українською залізничною компанією (УЗ) контракту на суму 475 мільйонів євро на поставку 55 електровозів в Україну за фінансуванням Світового банку та МБРР “, – сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Макрон зазначив, що ці електровози, які будуть виготовлені на території Бельфора, є ще одним конкретним проявом довгострокового економічного та стратегічного партнерства.