Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія не прагне миру, водночас звинувачуючи інших у конфлікті, і наголосив на підтримці України та стабільності в Європі.

Про це він сказав під час брифінгу.

«Росія не хоче йти шляхом миру, хоча звинувачує інших. Ми не можемо виправдати ці атаки проти цивільних, напад на інфраструктури, енергетичні», — сказав Макрон.

Він підкреслив, що Франція разом із європейськими країнами та міжнародними партнерами підтримує «нормальне бажання України до стабільності Європи». Президент також відзначив роль добровольців та країн доброї волі, які, дотримуючись принципів Організації Об’єднаних Націй, виступають проти конфлікту.

«Росія не може змиритися зі своїми імперіалістичними прагненнями. І атаки на цивільну енергетику та на населення є доказом, що Росія переслідує мету взяти контроль українських територій. Ніхто не вірить Москві, що вона прагне миру. Росія залежна від війни і це схиляє нас до миру. Ми повинні не втрачати жодної можливості у боротьбі за мир», — сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон також висловив сподівання, що мир в Україні, яка бореться з російською агресією, буде досягнуто до 2027 року, та закликав до подальшого тиску на РФ.

“Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Я вважаю, що останні місяці були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами”, – сказав він.

Макрон також вважає, що об’єднання ЄС із США та ключовими партнерами для тиску на Росію мають ключове значення, а рішення про санкції, які США вжили проти двох великих російських нафтогазових компаній, є “поворотним моментом, який почне давати свої плоди одночасно з посиленням наших дій проти російського “тіньового флоту”, який фінансує більше третини російських військових дій”.

“Загалом я вважаю, що за останні тижні ми змінили ситуацію в плані тиску”, – сказав він.

За словами Макрона, зараз потрібно продовжувати тиск і діалог у співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

“Зі свого боку, я, як і раніше, рішуче налаштований досягти цього миру. Я вважаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск, як ми це робимо за допомогою санкцій і боротьби з “тіньовим флотом”, а також залучаючи дедалі більше партнерів”, – заявив він.