Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale, 6 пускових установок, радари, повідомив президент України Володимир Зеленський під час прескоференції у Парижі.

“Сьогодні підписуються важливі документи про значнє посилення наших оборонних спроможностей. І перше, це Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 6 пускових. Це деталі, напевно, для когось технічні деталі, а для нас це важливо”, – сказав він.

Україна працює над новим поколінням ППО SAMP-T, який дасть можливість знищувати ворожі балістичні ракети, однак поки не можна сказати дати постачання, сказав президент Володимир Зеленський.

“Далі ми говоримо про нове покоління SAMP-T. Ми працюємо з SAMP-T. І нове покоління – це дуже серйозний рівень. Ви знаєте, що ми працюємо з Patriot проти балістики. Це новий рівень SAMP-T – це проти балістики ворога. І я не можу казати вам про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий”, – сказав Зеленський під час пресконференції у понеділок у Парижі.