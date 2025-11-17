Загалом 15 людей з міста Плауру в повіті Тулча евакуювали після того, як судно, завантажене зрідженим газом, загорілося в районі Ізмаїла внаслідок атаки дрона, здійсненої на українську територію.

Влада опублікувала повідомлення, у якому сказано, що внаслідок удару судно загорілося, а ризик вибуху наразі залишається високим, повідомляє EuroNews.

“Мешканці нп Плару в повіті Тулча та їхні тварини евакуйовані через небезпеку вибуху в районі, після того як судно з тисячами тон скрапленого газу на борту загорілося поблизу українського порту Ізмаїл. Судно було вражене російськими дронами минулої ночі”, – передає румунське медіа Digi24.

Голова ради повіту Тулча Хорія Теодореску повідомив, що танкер знаходиться приблизно в 500 метрах від Плару. Людей вирішили евакуювати через загрозу вибуху “до повного усунення небезпеки”. Попередньо, йдеться про 100—150 мешканців разом із тваринами.

За даними румунських і українських властей, судно, яке все ще горить, становить “значний ризик вибуху”. Станом на 14:00 влада розглядає можливість евакуації села Четалькіої. У цьому населеному пункті проживає 250 осіб.