Лише за останні три тижні прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували десятки корупційних схем, затримали службових осіб сектору оборони та викрили організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

37 затриманих, 6,2 млн грн неправомірної вигоди та 24,5 млн грн збитків, завданих оборонному сектору.

Незаконні схеми виїзду за кордон

22 особи причетні до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних.

Сума «винагороди» – 6,2 млн грн.

Основні епізоди:

Чернівецька СП: оперуповноважений зі спільником – 35,5 тис. дол. США за переправлення трьох чоловіків.

Волинська СП: військовослужбовець ЗСУ та цивільний вимагали 23 тис. євро за вивезення чоловіка до Польщі.

Та сама прокуратура: 5 прикордонників допомогли 120 особам виїхати за фіктивними довідками про інвалідність.

СП Західного регіону: незаконний виїзд за 16,5 тис. дол. США.

Одеська СП: два інспектори-прикордонники – 15 тис. та 7 тис. дол. США за перетин кордону.

Корупція у військових частинах

Затримано 15 посадовців.

Задокументовано 1,46 млн грн неправомірної вигоди.

Основні викриття:

Південний регіон: заступник командира бригади отримав 45 тис. грн за призначення на посаду.

Харківська СП: командир частини та начальник персоналу – 6 тис. дол. США за оформлення на службу.

Івано-Франківська СП: військовослужбовиця шпиталю – 266 тис. грн за вплив на переведення.

Сприяння ухиленню від служби

Фіксуються нові схеми впливу на ВЛК, «довідки», організація дезертирства.

Полтавська СП: 6 тис. дол. за фіктивну «обмежену придатність».

Кропивницька СП: курсант дав 4 тис. дол. за ухилення від служби.

Харківська СП: в.о. командира роти вимагав 3,5 тис. дол. та 20 тис. грн за вплив на ВЛК.

Рівненська СП: колишній поліцейський – 3 тис. дол. за організацію дезертирства.

Розкрадання оборонних коштів і майна

Збитки – 24,5 млн грн.

Центральний регіон: 8 осіб привласнили 15,6 млн грн через фіктивні договори на постачання дронів.

Чернівецька СП: привласнення пального на 2,52 млн грн.

Запорізька СП: незаконні нарахування винагороди – 1,56 млн грн.

Зловживання з виплатами та шахрайство під виглядом працевлаштування

Дарницька СП: через недбалість бухгалтера безпідставно виплачено 483 тис. грн.

Центральний регіон: троє осіб намагались отримати 100 тис. дол. США, обіцяючи працевлаштування на керівну посаду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони продовжує системно викривати корупційні правопорушення в оборонному секторі та забезпечувати невідворотність покарання.