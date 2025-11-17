Через бойові дії і атаки рф в Україні було зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель. Внутрішні переселенці мають труднощі з орендою житла, через безпрецедентну житлову кризу.

Про це йдеться у доповіді Міжнародної організації з міграції (МОМ) ООН.

Понад 2,5 мільйона одиниць житла — близько 10 відсотків житлового фонду — недоступні через бойові дії та руйнування.

60 відсотків цього житла офіційно визнано пошкодженим і тому небезпечне для перебування.

“Нестача муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масштабним переміщенням населення, спричиненим втечею від війни, створили серйозний тиск на доступність та цінову доступність житла”, — йдеться у доповіді.

Дві третини внутрішніх переселенців мають проблеми з оплатою житла.

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки — це майже чверть довоєнного населення країни, більшість з них виїхали за кордон.

Дві третини з 3,7 мільйона людей, які залишилися, мають труднощі з оплатою нового житла.

Для багатьох залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження.

Внутрішні переселенці змушені витрачати 50 відсотків або більше своїх доходів на оренду.

При цьому середньомісячний дохід вимушених переселенців, які шукають житло в оренду, близько 16 тисяч гривень (380 доларів).

“У зв’язку з продовженням війни в Україні задоволення житлових потреб переміщених українців залишається критично важливим пріоритетом”, — констатували в МОМ.