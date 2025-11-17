Сухопутні війська Збройних Сил України продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, які ухвалили рішення підписати контракт і проходити службу у складі Збройних Сил України.

Як повідомляють в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, окремі формати, що були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю. Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися.

На даний момент відбувається еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців. Ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше.

«Іноземні добровольці, які підписують контракт зі Збройними Силами України, будуть мати ширші можливості для проходження служби — включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця. Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу.

Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям.

Ми і надалі забезпечуватимемо прозорі, зрозумілі й ефективні механізми служби для кожного, хто робить свідомий вибір стати поруч із українськими військовими у боротьбі за свободу й безпеку», – зазначається в повідомленні Командування Сухопутних військ ЗСУ.

