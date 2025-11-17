Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори.

За матеріалами справи, агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на «потрібні» для ворога частоти.

Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала «радіомаячки».

Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ.

Також встановлено, що вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів.

У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих «прильотів» по прикордонній місцевості.

Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали.

Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони.

Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки та слідчі СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.