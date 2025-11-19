Укрзалізниця готова до активної співпраці з польськими та іншими європейськими залізницями для протидії ворожим диверсіям, пропонує обмін напрацьованим досвідом.

Про це повідомили у компанії.

-Укрзалізниця включається в роботу спільної українсько-польської групи з питань безпеки та протидії диверсіям на залізничній інфраструктурі.

За час повномасштабної війни компанія набула значного практичного досвіду в захисті критичної інфраструктури, реагуванні на атаки та швидкому відновленні після обстрілів. Це перевірені інструменти та протоколи, ефективність яких багаторазово підтверджена.

Українські залізничники проактивно запропонували налагодити відкритий обмін досвідом із польськими колегами та іншими європейськими залізничниками. Це може допомогти їм краще підготуватися, налаштувати процедури контролю для протидії диверсіям на залізниці — таким, як ті, що днями здійснено у Польщі.

Окрім пропозиції до польських колег Укрзалізниця звернулася до Співтовариства європейських залізниць та інфраструктурних компаній (CER) з ініціативою обміну українським досвідом та посилення співпраці у сфері безпеки.

Лише спільні дії цивілізованого світу здатні надійно захистити людей і не допустити спроб росії зірвати роботу залізничного транспорту.

Довідково: CER — Співтовариство європейських залізниць та інфраструктурних компаній, яке об’єднує 75 операторів з країн ЄС, Північної Македонії, Туреччини, держав Західних Балкан, а також Норвегії та Швейцарії.

