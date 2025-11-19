Сьогодні, 19 листопада, в Анкарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана тет-а-тет і в розширеному форматі.

Після зустрічі Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі подякував Ердогану, але багато написав про Трампа.

«Вдячний Президенту Ердогану за візит сьогодні, за нашу розмову. Ми дуже цінуємо включеність Туреччини до дипломатичної роботи та всю активність. Детально обговорили реальні шляхи до надійного та достойного закінчення війни. Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство Президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну. І тільки Президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», – мовиться в дописі очільника української держави.

