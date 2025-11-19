Президент України Володимир Зеленський у середу проведе переговори в Туреччині, а в четвер зустрінеться з представниками армії США в Києві в рамках нового етапу зусиль щодо відновлення мирних переговорів із Росією, пише Reuters.

Очних переговорів між Києвом і Москвою не відбувалося з липня, коли у Стамбулі пройшла зустріч, а російські війська продовжують майже чотирирічну війну проти України, внаслідок нічних ударів загинули 19 людей.

Зусилля з відновлення мирних переговорів здаються такими, що набирають обертів, хоча Москва не показує ознак зміни своїх умов завершення війни. Вона применшила значення повідомлення в ЗМІ про те, що США працюють над 28-пунктовим планом миру.

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНИ – ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ

Оголошуючи плани відвідати Туреччину, Зеленський повідомив у вівторок, що готується «оживити переговори» і обговорить із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, як принести «справедливий мир» Україні.

«Зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни, – головний пріоритет України», — сказав він про зустрічі в Туреччині.

Туреччина, член НАТО, яка зберігає тісні відносини з обома сторонами, приймала перший раунд мирних переговорів у перші тижні війни в 2022 році — єдиних таких переговорів до цього року, коли президент США Дональд Трамп розпочав нову спробу припинити бойові дії.

Кремль заявив, що російські представники не братимуть участі в переговорах, але президент Володимир Путін відкритий до розмов зі США та Туреччиною щодо результатів дискусій.

Axios повідомив у вівторок, що Вашингтон таємно працює над «дорожньою картою» завершення війни у консультаціях із Росією.

Прокоментувавши повідомлення, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що немає жодних нових деталей щодо можливих мирних пропозицій після того, як Путін і Трамп провели саміт на Алясці в серпні.

«Поки що немає жодних новацій, про які ми могли б вам повідомити», — сказав Пєсков.

Високопоставлений український чиновник повідомив Reuters, що Київ отримав «сигнали» про пакет американських пропозицій завершення війни, які Вашингтон обговорював із Росією. Україна не брала участі в підготовці цих пропозицій, зазначив співрозмовник.

Путін окреслив свої ключові умови в червні 2024 року, вимагаючи, щоб Київ відмовився від планів вступу до очолюваного США військового альянсу НАТО та відвів війська з чотирьох областей, які Москва оголосила частиною Росії. Москва не подала жодних ознак того, що відмовилася від цих вимог, а Україна заявляє, що їх не прийме.

ВІЗИТ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ АРМІЇ США ДО УКРАЇНИ

Делегація США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом перебуває в Києві з «місією з оцінки ситуації», повідомило посольство США в Києві. Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж також у складі делегації, і він із Дрісколлом зустрінуться із Зеленським у четвер, розповіло Reuters джерело, обізнане з питанням.

Турецьке джерело повідомило, що спецпосланець США Стів Віткофф також може відвідати Туреччину, але офіційного підтвердження такого візиту з боку США поки немає. Інше джерело в МЗС Туреччини зазначило, що турецькі посадовці зустрінуться лише із Зеленським, а Віткофф не очікується на перемовинах в Анкарі.

Зусилля Трампа виступити посередником у завершенні війни поки що були безуспішними, і минулого місяця він раптово скасував запланований саміт із Путіним у Будапешті.

Російські війська контролюють близько 19% території України та продовжують наступ, водночас регулярно атакуючи українську енергетичну інфраструктуру перед наближенням зими.

