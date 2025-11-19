Нагадаємо, сьогодні нардеп від “Слуги народи” Микита Потуєв Опублікував заяву “Слуг” про створення нової коаліції та уряду

У відповідь на це глава фракції “Слуг” у парламенті опублікував свою заяву, в якій йдеться:

-Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду. Дякую усім фракціям та групам за те, що знайшли порозуміння в питанні розблокування роботи парламенту і ухвалення рішень, які мали бути прийняті ще вчора.

Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання не залежно від статусів, чи посад.

Що стосується політичних оцінок, то їх сьогодні прозвучало предостатньо. Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила.