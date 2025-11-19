Google офіційно запустила Gemini 3 Pro – флагманську модель, яку компанія називає найбільш інтелектуальною з усіх, що вона створювала. За словами Google, модель демонструє значно кращі навички аналітики, глибше розуміє контекст запитів і краще вловлює нюанси. Саме це, за твердженням компанії, робить відповіді точнішими та менш багатослівними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Google.

У галузі мультимодального аналізу Gemini 3 Pro випереджає попередню версію Gemini 2.5 Pro за всіма основними тестами. Google описує модель як “справжнього партнера в мисленні”, оскільки вона здатна опрацьовувати складні запити й видавати структуровані висновки.

Як пише MacRumors, модель уже інтегрована в ключові сервіси компанії: режим AI у Пошуку для передплатників Pro та Ultra, застосунок Gemini (у меню потрібно обрати режим Thinking), AI Studio, Vertex AI та нову платформу для агентних систем Google Antigravity. У Пошуку Gemini 3 формує нові генеративні інтерфейси – від візуальних компоновок до інтерактивних інструментів, створених у реальному часі.

Передплатники Google AI Ultra вже можуть використовувати Gemini 3 разом із Gemini Agent. Модель уміє виконувати багатокрокові задачі від початку до кінця, автоматизуючи складні робочі потоки.

Окрема версія під назвою Gemini 3 Deep Think вміє розв’язувати ще складніші завдання. Вона стане доступною користувачам Google AI Ultra найближчими тижнями.

До релізу Google також оновила застосунок Gemini. Інтерфейс отримав сучасніший вигляд, а навігацію спростили: тепер усі створені зображення, відео та документи зібрані в папці My Stuff. Оновлено й функції покупок – додано списки товарів, таблиці порівняння та актуальні ціни з Google Shopping Graph.

Також з’явилися нові інтерфейси, серед яких – візуальний макет на основі фото та модулів, а також динамічний режим, який створює спеціальну UI-композицію під конкретний запит завдяки агентному кодуванню.

Звіт Common Sense Media показав, що мовна модель Gemini може поширювати небезпечний контент дітям до 13 років і давати некоректні поради щодо ментального здоров’я навіть із дитячими фільтрами.

Організація виявила, що чат-бот може видавати інформацію про секс, наркотики, алкоголь і навіть некоректні поради з ментального здоров’я. Для дітей до 13 років відповіді виявилися занадто складними, а іноді й небезпечними.