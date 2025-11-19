Повідомлення про те, що в селищі Казанка вночі невідомий заволодів автомобілем Daewoo Nexia, надійшло до відділення поліції №1 Баштанського райвідділу вранці 18 листопада від 46-річної місцевої жительки.

Заявниця повідомила, що авто було припарковане у дворі будинку, а ключі знаходились у помешканні.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході оперативно-розшукових заходів слідчі та оперуповноважені місцевого відділку поліції того ж дня розшукали автомобіль у лісосмузі на околиці селища та встановили особу зловмисника, а згодом і його місцезнаходження. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці з’ясували, що ввечері 17 листопада зловмисник, перебуваючи у стані сп’яніння, прийшов до заявниці та попросив віддати кошти за виконану роботу. Коли жінка відповіла, що грошей наразі немає і розрахується згодом, чоловік попросив води. Поки заявниця відійшла, візитер забрав ключі від легковика. Через деякий час зловмисник повернувся на територію домоволодіння заявниці, вибив скло пасажирських дверцят автомобіля, відкрив ворота та поїхав кататися селищем. Потім залишив легковик у лісосмузі на околиці селища.

Фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно з проникненням у приміщення чи інше сховище». За скоєний злочин зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Автомобіль поліцейські вилучили та після закінчення слідчих і процесуальних дій повернуть власнику. Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Викрав автівку, щоб розважитись, – на Миколаївщині затримали чоловіка за незаконне заволодіння легковиком (ФОТО)