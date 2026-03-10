Удар по заводу мікроелектроніки в Брянську уже підтвердив президент Зеленський під час віртуального спілкування з журналістами. Він розповів про повідомлення від Сирського про те, що у Брянську уражено завод, що виробляв системи управління для всіх типів російських ракет.

Про важливість цього удару пише і Defence Express

Завод “Кремний Эл” – другий за обсягом виробник електронних компонентів у РФ, який вже не в перше під ударом, але вперше під таким масштабним та результативним.

Російський воєнний завод “Кремний Эл” у Брянську був успішно й дуже результативно атакований за допомогою крилатих ракет.

На численних відео, які знімали місцеві зафіксовано близько п’яти вибухів, при цьому мова йде про повноцінні далекобійні засоби ураження із потужними бойовими частинами.

Зокрема на одному з відео можливо розгледіти, що як мінімум одна з крилатих ракет має доволі характерне розвинуте хвостове оперення та стріловидні розкладні крила.

Таке поєднання може вказувати на те, що, як мінімум одна крилата ракета, яка була використана для цього високоточного удару – Storm Shadow / SCALP. Водночас не виключено, що це був комбінований удар з використанням різноманітних засобів далекобійного ураження.

Зазначимо, що завод “Кремний Эл” вже не вперше стає ціллю українських атак, але схоже, що це саме той випадок, коли це російське підприємство отримало доволі важкі ураження. І це удар по російському виробництву ракет.

Справа в тому, що “Кремний Эл” є дуже потужним, другим за обсягом, виробником компонентів мікроелектроніки, 90% якої навіть до 2022 року йшло на інші військові заводи. Його продукція у безлічі електронних блоках російського озброєння.

Зокрема, з останнього, завдяки дослідженням ГУР МОУ, встановлено, що цей завод постачає компоненти до блоку управління бойового спорядження БУБС-30 нової російської крилатої ракети “Изделие-30”.

Одна з виробничих ділянок “Кремний Эл”

Також слід враховувати, що виробництво напівпровідників вимагає дуже точного, чутливого та дефіцитного обладнання. І хоча наразі важко точно встановити обсяг ураження заводу, а існує впевненість, що вони значні, можливо впевнено сказати, що виробничий процес “Кремний Эл” поставлено на значну паузу.