Прем’єр-міністерка Украюни Юлія Свириденко бере участь у Саміті ядерної енергетики в Парижі під головуванням Президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це вона повідомила на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Найскладнішу за чотири роки повномасштабного вторгнення зиму ми пройшли завдяки Силам Оборони, відданій роботі наших газовиків та енергетиків та зокрема ефективному використанню атомної генерації. Україна здобула унікальний досвід управління атомними станціями в умовах війни й готова ділитися ним, щоб посилювати енергетичну стійкість Європи», – зазначає Свириденко.

Вона наголосила на тому, що захист ядерних обʼєктів в Україні — це питання стратегічної енергетичної безпеки всієї Європи.

«Росія свідомо руйнує базові правила ядерної безпеки та створює загрозу для всього світу — окупацією Запорізької АЕС у 2022, постійними ударами по системах передачі наших АЕС і самих обʼєктах. Наразі триває ремонт Нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС, пошкодженого минулого року у лютому.

Країна-агресор має нести відповідальність за всі дії, що ставлять під загрозу глобальну енергетичну безпеку. Натомість Росія продовжує зберігати статус члена МАГАТЕ і має слово в керівних органах Агенції. Вважаємо, що цей підхід потребує спільної позиції і рішучих змін.

Зустрілися з Головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі. Обговорили актуальну ситуацію на Запорізькій АЕС. Для України важлива присутність моніторингової місії МАГАТЕ на станції на постійній основі.

Запросила пана Гроссі до Києва на конференцію до 40-их роковин Чорнобильської трагедії. Очікуємо розширення нашої співпраці в рамках меморандуму з МАГАТЕ, який ми підписали минулого року в Україні», – зазначила Юлія Свириденко.

Також на полях саміту Юлія Свириденко провела низку зустрічей, ключова тема — підтримка енергетики і пошук додаткових ресурсів для стратегічної перебудови енергосистеми України.

«Із Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо обговорили можливості підтримки розбудови децентралізованої генерації в Україні. Подякувала за фінансову підтримку закупівель газу на цей опалювальний сезон, що допомогло пройти складний зимовий період. Ми також обговорили процес перезавантаження управління в енергетичній сфері, зокрема завершення конкурсу в Енергоатомі та планове переобрання наглядової ради в НАК «Нафтогаз України», а також плани на продовження відборів в інших енергокомпаніях.

Із премʼєр-міністром Болгарії Андреєм Гуровим та міністром енергетики Туреччини Альпарсланом Байрактаром обговорили практичні питання диверсифікації постачання енергоносіїв, особливо в умовах підвищення цін через ситуацію на Близькому Сході.

Вдячна всім партнерам України, які підтримують Україну, надаючи обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України. Разом готові працювати над посиленням нашої спільної енергетичної безпеки і незалежності», – зокрема поінформувала Юлія Свириденко.

