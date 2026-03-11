На одному з нових полігонів 123-ї окремої бригади територіальної оборони відбулося завершення курсу базової загальної військової підготовки (БЗВП) для військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Нещодавно бригада отримала право проводити такий курс на власній навчальній базі, що стало важливим кроком у розширенні її навчальних можливостей.

Протягом підготовки військовослужбовці проходили інтенсивне навчання, спрямоване на формування базових навичок, необхідних для служби в умовах сучасної війни.

Захисники долали смугу перешкод, відпрацьовували поводження зі зброєю, проводили стрільби в умовах, максимально наближених до бойових, опановували основи тактичної медицини та військової топографії.

Окрема увага приділялася взаємодії в підрозділі, адже саме злагодженість і довіра між побратимами є запорукою успішного виконання бойових завдань.

Фінальним випробуванням курсу став марш-кидок пересіченою місцевістю — перевірка витривалості, сили духу та здатності діяти в команді.

Особливо знаково, що серед військовослужбовців, які успішно пройшли курс БЗВП, є жінка, яка добровільно вирішила стати на захист України та обрала шлях військової служби.

Урочиста хода з факелами та наступним шикуванням захисників. Всі присутні також вшанували хвилиною мовчання воїнів, які віддали своє життя за свободу нашої країни, а після урочисто пролунав Державний Гімн України. Військовослужбовці отримали сертифікати про проходження курсу базової загальної військової підготовки, а також шеврони бригади від командування.

Попереду на них чекає подальше злагодження у підрозділах, опанування військових спеціальностей та виконання бойових завдань.

Проте вже сьогодні кожен із них носить шеврон бригади з відчуттям гордості та відповідальності, усвідомлюючи, що він є символом служіння Україні та готовності захищати її свободу.

