Війна має багато облич. Але є люди, чия витримка виходить за межі звичайного уявлення про людські можливості.

Один із таких — український воїн на псевдо «Шарап», військовослужбовець 5 батальйону 123 бригади ТрО, який без ротації провів 160 днів на бойових позиціях.

Про це розповідається на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Протягом цього часу позиції неодноразово зазнавали російських штурмів. Постійна загроза, артилерійські обстріли, атаки піхоти, нестача сну, холоду й тиші — усе це стало щоденною реальністю. День за днем він залишався там, де найважче, бо знав: від його стійкості залежить життя побратимів і безпека тилу. Це 5 місяців без повноцінного відпочинку, у бруді, холоді, напрузі.

Він не герой з кіно. Він — реальна людина, втомлена, виснажена, але незламна. Саме на таких тримається український фронт. Саме завдяки таким воїнам Україна стоїть.

Він вписаний у спільну історію спротиву, мужності й боротьби за свободу.

“Шарап” — це символ стійкості українського воїна.

І це нагадування кожному з нас: свобода має ціну, і цю ціну щодня платять конкретні люди.

