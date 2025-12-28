Будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотників завершать за два роки, пише УНН з посиланням на DW.

Польща планує протягом двох років завершити будівництво нового комплексу укріплень для захисту від безпілотних літальних апаратів уздовж своїх східних кордонів. Про це повідомляє з посиланням на заступника міністра національної оборони країни Цезарія Томчика.

За його словами, частина комплексу буде здана в експлуатацію приблизно через півроку, а можливо, і раніше.

Нові системи будуть інтегровані в розгорнуту десять років тому лінію оборони, яка включає, зокрема, ракетні комплекси та багатоствольні артилерійські системи.

Томчик уточнив, що проект коштуватиме понад 2 мільярди євро і буде фінансуватися в основному з європейських фондів у рамках оборонної кредитної програми SAFE (Security Action for Europe), а також частково з державного бюджету Польщі.

Варшава також зміцнює свої сухопутні кордони з Білоруссю та Калінінградом. У кожній прикордонній громаді створені спеціальні логістичні центри з обладнанням для перекриття кордону, яке можна розгорнути протягом кількох годин.