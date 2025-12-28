Як повідомляло Інше ТВ, Пляжі Одеси забруднені олією, але птахів вона вбиває так само, як нафта (ВІДЕО).

Ця трагедія згуртувала багато людей навколо однієї біди. Але справжній порятунок — це не просто «помити» забрудненого птаха, це успішно повернути його в рідне середовище так, щоб він вижив сам.

Науковий співробітник НПП «Тузлівські лимани» Владислав Балинський, проштудіювавши міжнародні протоколи з порятунку та реабілітації водоплавних птахів, зібрав коротку, практичну пам’ятку для всіх, хто зараз допомагає постраждалим птахам в Одесі.

1. Температурний режим: від тепла до загартування

Перші 48 годин: після миття птах у стресі та ризикує переохолодженням. Тримайте його в теплі (+25…+28°C), доки він повністю не висохне.

Щойно птах став активним, температуру потрібно поступово знижувати до 12–16°C. Це критично важливо. Якщо тримати птаха в теплій квартирі, його організм не підготується до холоду, і в морі він може загинути навіть із чистим пір’ям.

2. Харчування: тільки риба, жодного хліба чи каш

Пірникози (а саме вони постраждали) — виключно хижаки, хліб та каші їм не можна.

Чим годувати: атерина, хамса (анчоус), тюлька (кілька). Риба має бути свіжа або розморожена.

Як годувати: найкраще, щоб птах брав рибу самостійно з води, — так зберігається навичка полювання.

Важливо: якщо птах не їсть понад добу після миття, можна обережно дати рибку в дзьоб (разово). Але якщо через 5–6 годин після цього він не почав їсти сам — негайно звертайтеся до ветеринара.

3. Лапи та груди: не допустити пролежнів

Пірникози не вміють ходити по землі — їхні лапи зміщені назад. На твердій підлозі (кахель, паркет) вони за кілька днів отримують рани на лапах і пролежні на килі.

Умова: тримайте птаха лише на м’якій основі — товстий шар рушників, солома або натягнута сітка. Поверхня має бути сухою та неслизькою.

4. Критерій успіху: коли можна випускати

Птаха можна випускати лише тоді, коли повністю відновилося природне жирове змащення пір’я.

Ознака готовності: після купання вода скочується краплями («як з гуся вода»), а птах залишається сухим.

5. Ідеальний шлях адаптації після зимової перетримки

Найкращий варіант — повертати птахів у природу поступово: після зимової перетримки тримати їх у великих вольєрах на воді в природному середовищі НПП «Тузлівські лимани». Так птахи відновлюють фізичну форму, звичку самостійно полювати та адаптуються до погоди перед остаточним випуском.

Як допомогти правильно прямо зараз

1. Якщо ви вже підібрали птаха — збережіть цей пост і дійте за правилами вище.

2. Якщо птах не їсть, слабкий або має рани — не експериментуйте, терміново зверніться до ветеринара або до волонтерів, які займаються реабілітацією.

3. Якщо можете допомогти іншим — поширте цей допис у місцевих групах. Найбільше життів рятує не геройство, а правильна інформація.

«Дякуємо кожному одеситу, хто бореться за ці життя. Повертаючи птаха в природу, ми повертаємо надію самі собі», – каже науковець.

