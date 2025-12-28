В Україні на тлі негоди у 9 областях дороги засніжені, у 12-ти – мокрі або місцями мокрі, але проїзд дорогами державного значення забезпечено, повідомили у неділю в Агентстві відновлення, пише УНН.

“Сьогодні очікується хмарна погода з опадами. Помірний сніг, уночі в північно-східній частині – значний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця; вдень на Правобережжі – налипання мокрого снігу”, – ідеться у повідомленні.

Вітер північно-західний (на сході країни – південно-західний), 7-12 м/с. На Правобережжі пориви 15–20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях – 25–28 м/с; місцями хуртовина.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла.

Як вказано, покриття доріг у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській областях місцями засніжене. У Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Херсонській, Харківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Запорізькій, Волинській, Івано-Франківській, Донецькій областях покриття доріг мокре або місцями мокре.

“Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Підрядними організаціями проводиться обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами та очищення від снігу”, – зазначили в агентстві.

Повідомляється, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення до робіт залучено 1312 одиниць техніки та 1484 працівників.

“Просимо дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і дистанцію, а також планувати свої поїздки з урахуванням погодних умов”, – наголосили дорожники.