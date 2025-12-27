Як повідомляло ІншеТВ, внаслідок ворожої атаки по порту «Південний» сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси. Птахів із злиплим пір’ям викидало на берег, люди підбирали їх, відчищали, як могли, і відвозили в зоопарк.

Але птахів виявилося занадто багато, і Одеський зоопарк просить людей взяти їх на перетримку, оскільки не може фізично дати ради всім постраждалим.

Про це йдеться у відеозверненні до жителів міста директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Зокрема, він висловлює подяку всім, хто рятує птахів на місцевих пляжах, та водночас просить про допомогу.

-Ви врятували велику кількість життів. У нас наразі – близько 300 особин, яких ви принесли. Ми їх всіх відмили від олії, просушили, вони зараз у теплі. Але, на жаль, зоопарк немає потрібних потужностей для реабілітації такої кількості птахів”, – каже Біляков.

Він пояснив, що швидко відпустити птахів у природу не можна, бо це призведе до їхньої загибелі, адже спочатку повинне відновитися природне покриття – жир, що дає можливість змащувати пір’я. На це потрібен певний час. Крім того, наразі дуже холодна погода – потрапляння на вулицю знесилених птахів неминуче призведе до їхньої загибелі.

Однак залишити їх всіх у зоопарку ми не можемо тому, що у нас немає стільки місця для правильного годування, нам не вистачає рук.

Як розповів Біляков, декілька десятків птахів установа вже передала орнітологам для тимчасового утримання, але потрібна додаткова допомога. Тому зоопарк просить людей взяти птахів на тимчасову перетримку – хоч 2-3, але якщо є можливість, то й більше.

Тримати пернатих потрібно у якомусь відносно теплому приміщенні – можна у ванній кімнаті, наприклад. Тим, хто виявить таке бажання, зоопарк допоможе кормом та консультаціями фахівців. А коли складуться необхідні умови – птахів випустять на волю.