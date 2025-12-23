Піхотинці Денис “Барс” і Дмитро “К2” повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130-ти днів.

За словами піхотинців, найскладнішим виявився перший стрілецький контакт з ворогом: «Оце найстрашніше було. А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе».

Загалом на рахунку хлопців семеро ліквідованих окупантів. З мертвих російських солдатів “Барс” і “К2” забрали радіостанції, і ще два місяці слухали по них всю інформацію про пересування ворога й передавали дані на КСП батальйону.

Також бійці похвалилися трофейним автоматом – АК-12. Особистий автомат Дениса засипало на позиції під час атаки ворожого FPV. Тому йому довелося використовувати для бою зброю ворога.

Бійців вивезли з позиції квардрациклом із причепом. Разом з ними забрали і 23-річного російського полоненого Даніла Сичова з Волгограда. Під час бою він здався у полон бійцям із сусідньої позиції, але вивезти не було можливості. Тож, він перебував разом із українськими воїнами на позиціях більше двох місяців.