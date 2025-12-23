Парламент Литви ухвалив поправки до закону, розширюючи повноваження співробітників розвідувальних служб країни. Документ підтримали 68 парламентаріїв. Голосів “проти” не було, але вісім політиків утрималися, пише ЛБ.

Поправки передбачають, що завданням розвідки є не лише прогнозування та виявлення факторів зовнішнього ризику, небезпек та загроз, як це встановлено зараз, а й їхнє усунення.

У виняткових випадках, за наявності інформації про небезпеку, розвідникам надано право без дозволу суду вести стеження за особами та їх листуванням, проникати у приміщення та транспортні засоби, відстежувати рух грошових потоків.

У такому разі керівник розвідувальної установи або його уповноважений заступник повинен протягом 24 годин звернутися до суду та отримати дозвіл на продовження дій. Якщо дозвіл не буде отримано, розвідка зобов’язана негайно припинити дії, інформувати про це інспектора розвідки, подати йому рішення про збір даних, ухвалу суду та негайно знищити зібрану інформацію.

Згідно з ухваленими змінами, розвідники також зможуть таємно отримувати відбитки пальців, зразки голосу, запаху та інші зразки, купувати вибухові речовини та вибухові пристрої.

“Вибухові пристрої та вибухові речовини, як і табельна зброя, можуть бути використані лише у виняткових випадках, коли це вкрай необхідно”, – наголошує видання.

Крім того, для запобігання загрозам розвідслужбам дозволено залучати на допомогу основні відомства кримінальної розвідки.

Ці зміни поширюватимуться на співробітників Департаменту державної безпеки та Другого департаменту оперативних служб Литви.