Продовження війни в Україні цілком влаштовує президента США Дональда Трампа та його адміністрацію. Адже формула заробітку трампівської Америки побудована як раз на війну, йдеться у статті ««Мир» як бізнес: скільки США заробляють на війні в Європі» у Zn.ua.

«Для Трампа не важлива Україна як незалежна і суверенна держава, йому цікава територія, де є певні «мінерали» та «велика АЕС». Тому неважливо, буде ця територія аналогом Білорусі чи копією УРСР або ж узагалі стане в множині якимись новоросіями і малоросіями у складі Росії. Важливим для США є те, щоб отримати «своє». А це йому обіцяє кремлівський фюрер, який теж хоче отримати «своє назад» — і не тільки в Україні, а й у Європі. І тут Трамп уже на гачку», – пишуть автори.

Вони додають, що об’єднана Європа, тобто Євросоюз як такий, для чинного американського президента не потрібна. У своїй Стратегії нацбезпеки США фактично оголосили політичну війну проти об’єднаної Європи. Адже документ, як пояснюють автори статті, формально закріпив слова віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції про те, що загроза – це не РФ і Китай, а європейська ліберальна демократія.

«Трамп звинувачував Євросоюз у тому, що він буцімто був створений, аби обкрадати Америку. І це при тому, що і План Маршала, і подальша повоєнна політика США були спрямовані на об’єднання Європи перед загрозою комуністичної зарази. Усі повоєнні президенти США розуміли важливість інвестування в безпеку Європи для базових національних інтересів США. Відтепер про все це можна забути», – йдеться у статті.

За словами авторів, Трамп, як і його кумир президент країни-терористки Владімір Путін, надає перевагу двостороннім відносинам з європейськими країнами. Адже так легше нав’язати власне бачення картини світу, підходи та продукцію й послуги, від яких у жодному разі не можна відмовлятися. Експерти впевнені, що у взаємодії з Путіним чинний президент Білого дому хоче знищити Євросоюз, аби потім нав’язувати країнам-членам свою волю і закупівлі американського — від енергоресурсів до високотехнологічної зброї, послуг техногігантів. Як вказано у статті, Трамп готовий відігравати балансуючу роль між агресивною Росією та роз’єднаною Європою.

«Трампова адміністрація США, виходячи з відродженої і модернізованої доктрини Монро двохсотрічної давності, концентрує інтереси Вашингтону в зоні обох американських континентів, одночасно наділяючи Росію можливістю відновити зону її геополітичного впливу в Європі та Азії. Це своєрідний хабар Путіну від Трампа. Хочеш Україну, пострадянський простір, Європу — бери… якщо зможеш. Але водночас Трамп хоче послабити Росію війною, щоб потім, як він вважає, легше було її відривати від Китаю та заробляти на її мінерально-сировинних ресурсах «багато мільярдів доларів для Америки». Втім, це ілюзія», – пишуть автори.

По-перше, додають експерти, Росія та Китай поділяють спільні авторитарні цінності. І хоча Трамп від них у цьому не відрізняється, а от політикум та американське суспільство – так.

По-друге, Росія та Китай сходяться в тому, що США потрібно виштовхнути з геополітичного Олімпу, а Європу як геополітичного гравця – послабити. Водночас, за словами авторів, не потрібно сподіватися на «багато мільярдів доларів для Америки». Навіть якщо не зважати на відсутність в РФ верховенства права і святість приватної власності, сподіватися на Росію як на Ельдорадо все одно марно.

«Путін як спецслужбіст, що вивчив за останні чверть століття кількадесят очільників західних держав, зрештою на прикладі Шредера, Саркозі, Берлусконі не міг не дійти висновку, що їхня купівля — справа цілком реальна і прибуткова. Ну, а приклади Орбана, Фіцо та інших — тому додаткові підтвердження. Ну і от джек-пот — американський президент, який хоче і «багато мільярдів для Америки», і Нобелівську премію миру. Тому невипадковими були пропозиція на треку Дмітрієв—Віткофф поділитися частиною заморожених у Європі активів російського Центробанку, а також розмови про всілякі багатообіцяючі проєкти розробки рідкісноземельних металів, покладів критичної мінеральної сировини в Арктиці тощо. Умова — Україна, Балтія, Центрально-Східна Європа поступово повертаються в російську орбіту», – йдеться у статті.

Автори наголошують, що для Трампа Україна — маловартісний актив для продажу, і якщо є покупець, який готовий платити, то чому б і ні? Усе, що потрібно голові Білого дому, — це подати поразку, капітуляцію і подальше знищення України як «встановлення миру» в Європі. При цьому, Трамп переконаний, нібито США будуть винагороджені Росією, яка із вдячності перебіжить на бік Сполучених Штатів і виступатиме проти Китаю. Ну і, звісно, Трамп впевнений, РФ винагородить «багатьма мільярдами доларів» від бізнесу.

Та як раптом такий задум провалиться, то статус-кво російсько-української війни із сотнями мільярдів заробітку на Європі та Україні вже показав свою прибутковість. Тому, за словами експертів, невипадково з боку Трампа і його адміністрації заздалегідь прозвучало попередження про відхід від справ миротворчості, якщо сторони не досягнуть угоди.

«Адже, якщо не вдасться сторгувати Україну Росії та приборкати Європу, то можна буде продовжувати бізнес, як зазвичай, — зброю та енергоресурси Європі і Україні. Тому не потрібно мати ілюзій щодо обіцяного вже багаторазово «ось-ось» завершення війни. Її продовження цілком влаштовує адміністрацію Трампа під акомпанемент «мирних переговорів». Формула заробітку Америки виглядає просто — заробляти на війні, просторікуючи про мир», – підсумували автори.

Нагадаємо, протягом 2020-2024 років США були найбільшим експортером до Європи основних видів зброї. При чому за період 2022-2025, коли в Україні триває повномасштабна війна, гіпотетична сума експорту оборонних товарів і товарів подвійного призначення, експортованих Сполученими Штатами до Європи, може досягати приблизно 331,5 млрд дол.