Як повідомляло сьогодні ІншеТВ, Під Житомиром зійшов з рейок вантажний поїзд, постраждав пасажирський. Пізніше стало відомо, що Поїзд на Житомирщині зійшов з рейок ймовірно через детонацію дрона (ФОТО)

Як повідомив відомий український військовий експерт, техноблогер та фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш, пасажирам пасажирського поїзда ще дуже повезло.

-Минулої ночі в Житомирській області Шахед з онлайн-керуванням летів атакувати об’єкт енергетики.

Буквально перед атакою оператор Шахеда побачив внизу пасажирський поїзд, що рухався. Причому оператор чітко бачив і розумів, що поїзд з людьми. Пілот Шахеда прийняв рішення атакувати поїзд, але лише завдяки щасливому випадку промахнувся.

Шахед, що впав, пізніше став причиною аварії вантажного поїзда.

1. Противник продовжує атакувати наші тили Шахедами з онлайн-керуванням і для нього не існує моральних меж. Я не буду називати номер поїзда, але люди, які мирно спали в ньому, навіть не уявляють, що народилися вдруге.

2. Ймовірно, управління Шахедом здійснювалося з Білорусі, до якої відстань від місця подій становить 80 кілометрів, до росії занадто далеко.

3. Державі необхідно звернути увагу на захист локомотивів і поїздів в цілому, не тільки поблизу кордонів з РФ. Сюди входить як РЕБ проти МЕШ модемів, так і інформування машиністів (алгоритми при появі Шахедів), підкреслив експерт.