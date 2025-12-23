Естонія вирішила не обирати й замовила одразу і HIMARS і корейського конкурента K239 Chunmoo, який відкриває справді спокушаючу можливість топити кораблі рашистів балістикою прямо у Санкт-Петербурзі й закрити для них Балтійське море.

Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) уклав контракт з південнокорейською компанією Hanwha Aerospace на постачання MLRS K239 Chunmoo на 290 мільйонів євро. За цю вартість буде поставлено 6 одиниць K239 Chunmoo, а також три типи боєприпасів до них.

Крім цього, контракт передбачає можливість в майбутньому дозамовити ще певну кількість K239 Chunmoo. Також зазначається, що системи будуть модифіковані для відповідності до естонських умов та правил дорожнього руху. Планується, що постачання за контрактом розпочнеться у другій половині 2027 року.

РСЗВ K239 Chunmoo. Фото з відкритих джерел

Три типи ракет про які йде мова це: 239-мм CGR-080 з дальністю 80 км (аналог GMLRS), 280-мм CTM-MR з дальністю 160 км (аналог ER GMLRS), та 600-мм CTM-290 з дальністю 290 км (аналог ATACMS). Всі вони для наведення використовують стандартну зв’язку GPS та інерційної системи.

Фактично це той самий набір типів ракет, що був придбаний разом з 6 одиницями американських HIMARS ще у 2022 році. Проте, у південнокорейського K239 Chunmoo дещо більший асортимент типів ракет.

Частина арсеналу ракет під K239 Chunmoo. Фото – Hanwha Aerospace

Й серед них є й дуже цікаві та актуальні варіанти для Естонії. Зокрема мова йде про протикорабельну CTM-ASBM. Це модифікована CTM-MR з такими самими розмірами та дальністю, і яку вже замовили естонці. Проте у CTM-ASBM крім певних інших змін наявна й інфрачервона головка самонаведення, що й дозволяє бити по кораблях.

Тобто, виходить така балістична протикорабельна ракета з дальністю 160 км, з можливістю залпового запуску до 8 одиниць з однієї пускової. Й це сам те що треба для того, щоб бити по одній з головних військово-морських баз РФ у Балтійському морі – Кронштадт поблизу Санкт-Петербургу, до якого всього 110 км від кордону.

K239 Chunmoo. Фото – Korea Defense Blog

Дальності CTM-ASBM вистачить, щоб бити й по самому Санкт-Петербургу, а також, щоб перекрити вихід до Балтійського моря з материкової частини РФ. А якщо пускову установку K239 Chunmoo розташувати в умовній Литві, то вона зможе спокійно топити кораблі у Калінінградському анклаві та головній військово-морській базі РФ у Балтійському морі – Балтійськ.

Проте варто зазначити, що це лише припущення, й наразі не йде мова про постачання саме балістичних протикорабельних ракет CTM-ASBM до Естонії, хоча така можливість цілком реальна та доволі бажана. Також варто наголосити, що ці ракети не замінять звичайні ПКР, а радше доповнять їх.

Естонські HIMARS. Фото – RKIK

Як вже вище зазначалось, Естонія у 2022 році вже купувала 6 пускових HIMARS разом з ракетами у США, які доставили на початку цього року. Спочатку від подальшої закупівлі цих систем відмовились через великі строки постачання, а корейський аналог розглядали як заміна.

Проте вже у листопаді цього року, з’явилась інформація, що в Естонії все ж таки вирішили замовити додаткові HIMARS. Кількість не оголошується, проте ймовірно це буде також 6 одиниць. Тобто вони вирішили не обирати й замовити обидва варіанти, й таким чином вже зараз Естонія хоче мати близько 12 HIMARS та щонайменше 6 K239 Chunmoo. І як для невеликої Естонії це й справді багато.