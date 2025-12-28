Поки Україна намагається досягти закінчення війни дипломатичними методами, росія не припиняє свого терору.

Тільки цього тижня росіяни атакували Україну понад 2100 ударними дронами, близько 800 КАБами і 94 ракетами різних типів.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії. Лише за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, – передусім проти нашої енергетичної інфраструктури.

Буквально 24/7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання. Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами. Дякую всім, хто допомагає», – мовиться в повідомленні до відео.

