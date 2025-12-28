Ремонт лінії електропередач розпочався поблизу Запорізької атомної електростанції після чергового місцевого перемир’я, досягнутого за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросссі.

Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час війни в Україні, додає агентство.

