Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із журналістами, на якій обговорили завершення зимового періоду й пріоритети Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Інше ТВ.

«За час повномасштабного вторгнення росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання — максимально підготуватися до наступної зими», – розповів Денис Шмигаль.

Очільник Міненерго окреслив ключові напрями, за якими здійснюється підготовка до опалювального сезону 2026/2027.

Найперше, це відновлення та захист енергообʼєктів. Як відзначив Денис Шмигаль, від початку опалювального сезону пошкоджено 9 ГВт генерації, заплановано відновити орієнтовно 4 ГВт.

«Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 млрд євро», – наголосив Міністр.

Щодо формування необхідних запасів для оперативних ремонтів, Денис Шмигаль повідомив, що наразі триває робота над отриманням обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

Міністр також відзначив новий підхід у роботі з партнерами:

«Розвиваємо «енергетичний Рамштайн» і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт», – повідомив Денис Шмигаль.

Окремий напрямок роботи – розвиток спільних з партнерами нафтогазових проєктів: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.

«Цієї зими Україна виграла битву за світло. Не зупиняємося. Готуємо енергосистему до нових викликів», – наголосив Денис Шмигаль.

Як повідомляло Інше ТВ, Словенія стала 37 країною, яка приєдналася до Фонду підтримки енергетики України